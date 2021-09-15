Президент Ильхам Алиев поздравил главу Мексики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду направил поздравительное письмо Президенту Мексиканских Соединенных Штатов Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с 200-й годовщиной независимости страны.
Убежден, что дружественные отношения между Азербайджаном и Мексикой получат еще большее развитие, и наше сотрудничество в многосторонних институтах продолжится.
В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, счастья, а Вашему народу - постоянного мира, процветания и благосостояния".
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