Президент Ильхам Алиев поздравил главу Мексики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду направил поздравительное письмо Президенту Мексиканских Соединенных Штатов Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с 200-й годовщиной независимости страны.

Убежден, что дружественные отношения между Азербайджаном и Мексикой получат еще большее развитие, и наше сотрудничество в многосторонних институтах продолжится.

В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, счастья, а Вашему народу - постоянного мира, процветания и благосостояния".