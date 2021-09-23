Изменен состав совместной Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией

В состав совместной Межправительственной комиссии по азербайджано-турецкому экономическому сотрудничеству внесено изменение со стороны Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Это отражено в распоряжении "Об утверждении нового состава со стороны Азербайджана совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией", подписанном Президентом Ильхамом Алиевым 23 сентября 2021 года.

Согласно изменению, в состав комиссии включен председатель правления полномочной структуры "Алятская свободная экономическая зона".

МИД Азербайджана поручено направить соответствующее уведомление турецкой стороне в связи с изменением в составе с азербайджанской стороны совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.