https://news.day.az/officialchronicle/1383220.html На улучшение жилищно-бытовых условий инвалидов войны в Нахчыване выделен 1 млн манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
На улучшение жилищно-бытовых условий инвалидов войны в Нахчыване выделен 1 млн манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об улучшении жилищно-бытовых условий проживающих на территории Нахчыванской АР лиц, получивших статус члена семьи шехида, а также ставших инвалидами в связи с войной.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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