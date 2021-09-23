На улучшение жилищно-бытовых условий инвалидов войны в Нахчыване выделен 1 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об улучшении жилищно-бытовых условий проживающих на территории Нахчыванской АР лиц, получивших статус члена семьи шехида, а также ставших инвалидами в связи с войной.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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