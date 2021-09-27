Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

27 сентября - в День памяти - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева, прибыв на Аллею почетного захоронения, посетили могилу архитектора и основателя нашего современного независимого государства, выдающегося государственного деятеля, гениального сына и Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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