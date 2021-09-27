https://news.day.az/officialchronicle/1384679.html Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву в связи с Днем памяти
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву в связи с Днем памяти
27 сентября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиева в связи с Днем памяти.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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