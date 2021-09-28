Воспоминания о вынужденных переселенцах растрогали Президента Ильхама Алиева

27 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью турецкому информационному агентству "Анадолу".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, воспоминания о поездках на освобожденные территории и вынужденных переселенцах, рассказанные во время интервью, растрогали Президента Ильхама Алиева.

Президент Ильхам Алиев отметил, что вынужденные переселенцы 30 лет пребывали в тоске: "Перед моими глазами постоянно были эти люди, сколько страданий и мучений им пришлось пережить, но они не сломились, выстояли. Это и есть Азербайджан! Это и есть азербайджанский народ!"