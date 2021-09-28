https://news.day.az/officialchronicle/1385068.html Воспоминания о вынужденных переселенцах растрогали Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО
Воспоминания о вынужденных переселенцах растрогали Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО
27 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью турецкому информационному агентству "Анадолу".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, воспоминания о поездках на освобожденные территории и вынужденных переселенцах, рассказанные во время интервью, растрогали Президента Ильхама Алиева.
Президент Ильхам Алиев отметил, что вынужденные переселенцы 30 лет пребывали в тоске: "Перед моими глазами постоянно были эти люди, сколько страданий и мучений им пришлось пережить, но они не сломились, выстояли. Это и есть Азербайджан! Это и есть азербайджанский народ!"
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