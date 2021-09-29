Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Грузии

29 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с находящимся с визитом в нашей стране премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, приветствуя премьер-министра Грузии, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый господин премьер-министр, очень приятно вас видеть. Добро пожаловать в Азербайджан. Рад снова видеть Вас в нашей стране. В этом году мы встречаемся уже во второй раз. У нас также состоялось несколько телефонных разговоров, во время которых мы обсудили важные вопросы наших двусторонних отношений. Сегодня мы продолжим наш диалог. Политический диалог между двумя братскими странами всегда был активным и сейчас продолжает оставаться таковым. Мы тесно сотрудничаем в вопросах внешней политики, в частности, в нашем регионе, где имеются новые вызовы и возможности.

Конечно, укрепление политических связей между нашими странами важно не только для двух народов, но и для всего региона. Я просмотрел некоторые данные и увидел, что у нас хороший прогресс в области развития экономики, товарооборот растет. Сегодня состоится заседание межправительственной комиссии. Уверен, что на этом заседании будут охвачены многие важные сферы, рассмотрена проделанная работа и запланированы дальнейшие шаги.

Нас очень радует позитивный инвестиционный климат в вашей стране и экономические реформы, которые позволяют решать многие социальные и экономические вопросы. Также хочу поздравить ваше правительство с большим успехом, связанным с развитием в Грузии во всех сферах. Как друзья и братья мы очень рады видеть эти процессы развития, желаем лично вам и вашему правительству успехов в новых усилиях.

Конечно, сегодня мы поговорим также о традиционных областях нашего сотрудничества, таких как нефтегазовая, электроэнергетическая, транспортная сферы. Это уже реализованные проекты, и теперь мы видим пользу от этих проектов. Это создало особый формат сотрудничества между нашими странами. Потому что эти проекты значимы не только для наших стран, но и для многих стран Евразийского региона. Уверен, что сегодняшний визит придаст новый импульс нашему сотрудничеству.

Хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли мое приглашение и прибыли с визитом в нашу страну. Еще раз добро пожаловать!

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сказал:

- Господин Президент, благодарю Вас за приглашение. Мне очень приятно находиться здесь, в Баку. Большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Это большая возможность поговорить о наших превосходных двусторонних связях. Как Вы отметили, мы - друзья, братья. Сегодня мы также проведем 8-е заседание экономической комиссии и обсудим наши развивающиеся двусторонние связи.

Несомненно, Грузия заинтересована в укреплении наших двусторонних связей в политической, экономической, культурной и других сферах. Мы также заинтересованы в мире и стабильности в регионе. Это станет основой для интенсивного экономического развития.

Это мой второй визит в Азербайджан в этом году. Господин Президент, как Вы отметили, мы неоднократно говорили по телефону. Уверен, что сегодня мы обсудим многие вопросы, касающиеся нашего будущего. Убежден, что это будет еще одна плодотворная встреча. Еще раз благодарю Вас!

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Затем состоялся рабочий обед Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.