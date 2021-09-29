https://news.day.az/officialchronicle/1385548.html Президент Ильхам Алиев: Укрепление политических связей между Азербайджаном и Грузией важно не только для наших народов, но и всего региона
Президент Ильхам Алиев: Укрепление политических связей между Азербайджаном и Грузией важно не только для наших народов, но и всего региона
Укрепление политических связей между Азербайджаном и Грузией важно не только для наших народов, но и всего региона.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 29 сентября Президент Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, находящимся с визитом в Азербайджане.
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