https://news.day.az/officialchronicle/1385657.html Поступившим в азербайджанские вузы 102 студентам предоставлена Президентская стипендия - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Поступившим в азербайджанские вузы 102 студентам предоставлена Президентская стипендия - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение "О предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2021/2022 учебном году".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, 102 студентам, показавшим самые высокие результаты по группам специальностей на экзаменах по приему студентов в 2021/2022 учебном году и поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики, предоставляется Президентская стипендия.
С полным списком студентов можно ознакомиться по ссылке.
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