Поступившим в азербайджанские вузы 102 студентам предоставлена Президентская стипендия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение "О предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2021/2022 учебном году".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, 102 студентам, показавшим самые высокие результаты по группам специальностей на экзаменах по приему студентов в 2021/2022 учебном году и поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики, предоставляется Президентская стипендия.

С полным списком студентов можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется