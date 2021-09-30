https://news.day.az/officialchronicle/1386035.html Агабек Аскеров освобожден от должности гендиректора издательства "Азербайджан"
Агабек Аскеров освобожден от должности гендиректора издательства "Азербайджан"
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 30 сентября подписал распоряжение об освобождении Агабека Мамед оглу Аскерова от должности генерального директора издательства "Азербайджан".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре