Президент Ильхам Алиев: После завершения войны Турция, а также Россия играют очень важную роль в будущем региональном развитии и стабильности

После завершения войны Турция, а также Россия играют очень важную роль в будущем региональном развитии и стабильности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.

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