https://news.day.az/officialchronicle/1386774.html Президент Ильхам Алиев: После завершения войны Турция, а также Россия играют очень важную роль в будущем региональном развитии и стабильности
Президент Ильхам Алиев: После завершения войны Турция, а также Россия играют очень важную роль в будущем региональном развитии и стабильности
После завершения войны Турция, а также Россия играют очень важную роль в будущем региональном развитии и стабильности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.
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