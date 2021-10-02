Президент Ильхам Алиев: Если мы будем укреплять взаимную торговлю, уделять внимание позитивной динамике, наш регион превратится из пространства напряженности в регион стабильности и мира

Если мы будем укреплять взаимную торговлю, уделять внимание позитивной динамике, наш регион превратится из пространства напряженности в регион стабильности и мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.

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