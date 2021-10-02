https://news.day.az/officialchronicle/1386780.html Президент Ильхам Алиев: Армения не решила, примет ли предложение Европейского союза по вопросу делимитации границ
Президент Ильхам Алиев: Армения не решила, примет ли предложение Европейского союза по вопросу делимитации границ
Армения не решила, примет ли предложение Европейского союза по вопросу делимитации границ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.
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