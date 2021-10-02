https://news.day.az/officialchronicle/1386782.html Президент Ильхам Алиев: Мы вернули всех задержанных во время войны до того, как Армения возвратила наших пленных
Президент Ильхам Алиев: Мы вернули всех задержанных во время войны до того, как Армения возвратила наших пленных
Мы вернули всех задержанных во время войны до того, как Армения возвратила наших пленных.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.
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