https://news.day.az/officialchronicle/1386804.html Президент Ильхам Алиев: Доказанных запасов природного газа в Азербайджане хватит для нашего потребления и экспорта минимум на 100 лет
Президент Ильхам Алиев: Доказанных запасов природного газа в Азербайджане хватит для нашего потребления и экспорта минимум на 100 лет
Доказанных запасов природного газа в Азербайджане хватит для нашего потребления и экспорта минимум на 100 лет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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