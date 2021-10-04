https://news.day.az/officialchronicle/1387535.html Президент Ильхам Алиев: Турция и Россия играют большую роль в установлении мира в регионе
Президент Ильхам Алиев: Турция и Россия играют большую роль в установлении мира в регионе
Турция и Россия играют большую роль в установлении мира в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Джебраильского района.
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