https://news.day.az/officialchronicle/1387556.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан первым поддержал платформу сотрудничества, предложенную Президентом Турции
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан первым поддержал платформу сотрудничества, предложенную Президентом Турции
Азербайджан первым поддержал платформу сотрудничества, предложенную Президентом Турции. Если кого-то это не устраивает, то и нам эта платформа не нужна.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.
"Знаю, что некоторые обеспокоены этим. Некоторые считают, что сейчас они остались в стороне от будущих процессов. Это их дело. В любом случае, мы представили всем соседним странам платформу для сотрудничества", - добавил глава государства.
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