https://news.day.az/officialchronicle/1387810.html Президент Ильхам Алиев: Наше "Большое возвращение" началось с Джебраила
Президент Ильхам Алиев: Наше "Большое возвращение" началось с Джебраила
Наше "Большое возвращение" началось с Джебраила.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий ВС Ильхам Алиев, выступая 4 октября на встрече с представителями общественности Джебраильского района.
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