https://news.day.az/officialchronicle/1389898.html Президент Ильхам Алиев: Генеральный план Гадрута будет представлен в ближайший месяц
Президент Ильхам Алиев: Генеральный план Гадрута будет представлен в ближайший месяц
Мы восстановим Гадрут. Мне представили генеральный план Гадрута, его первоначальную версию. У меня было много замечаний, поэтому сегодня я не взял с собой этот план. Над ним еще надо поработать. Но считаю, что в ближайший месяц наши архитекторы, строители поработают над новым планом, он будет представлен, и мы утвердим его.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 октября в ходе встречи с представителями общественности Ходжавендского района.
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