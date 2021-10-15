Президент Ильхам Алиев: Карабахский конфликт остался позади

Карабахский конфликт остался позади, Азербайджан решил конфликт военным путем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время выступления на заседании Совета Глав государств СНГ.

Президент Ильхам Алиев отметил, что длившийся много лет переговорный процесс остался без результата. Поэтому Азербайджан решил конфликт военно-политическим путем.

Глава государства подчеркнул роль России в достижении прекращения огня.

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