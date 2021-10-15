https://news.day.az/officialchronicle/1392086.html Президент Ильхам Алиев: Город Агдам назван Хиросимой Кавказа
Президент Ильхам Алиев: Город Агдам назван Хиросимой Кавказа
Город Агдам назван Хиросимой Кавказа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в своем выступлении на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, проходящем в формате видеоконференции.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре