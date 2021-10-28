Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю национального праздника Турции - Дня Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

От себя лично и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Турецкой Республики - Дня Республики.

Сегодня мощная и стабильная в политическом, экономическом, военном плане Турецкая Республика занимает чрезвычайно важное место на международной арене. Реализуемые под Вашим руководством крупномасштабные программы, проекты служат всестороннему прогрессу и возвышению Вашей братской страны. Несомненно, большое доверие народа к Вам является важнейшим фактором, обеспечивающим успех реализуемого Вами стратегического курса развития.

Дружеские и братские азербайджано-турецкие связи, которые зиждутся на таких прочных основах, как общая история и национально-духовные ценности наших народов, являются ярким выражением нашего единства и солидарности. В настоящее время мы являемся свидетелями исторического периода этих связей. В соответствии с целями и направлениями, определенными в Шушинской декларации, наши союзнические отношения с каждым днем расширяются и обогащаются новым содержанием.

Ваша решительная, однозначная политическая и моральная поддержка, а также поддержка братского государства и народа Турции, сыграла большую роль в борьбе Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации. Наш народ никогда не забудет эту поддержку, которая еще раз продемонстрировала всему миру азербайджано-турецкую солидарность.

Уверен, что в соответствии с лозунгом "Одна нация, два государства" мы продолжим совместные усилия для дальнейшего укрепления и развития нашего единства, эффективного и активного сотрудничества во всех сферах.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Турции - постоянного мира и процветания".