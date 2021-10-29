Президент Ильхам Алиев принял председателя Управления Турции по делам религии

29 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Управления Турции по делам религии Али Эрбаша.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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