Награждена группа лиц, внесших вклад в развитие сферы сельского хозяйства Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц, внесших вклад в развитие сферы сельского хозяйства страны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, cогласно распоряжению, за заслуги в развитии сельского хозяйства Азербайджана награждены следующие лица:
орденом "Эмек" 3-й степени:
Аббасов Рафаил Али оглу
Аббасов Рахим Аббас оглу
Агаев Самедага Гасым оглу
Ансухский Абдулгадир Али оглу
Бабаев Мухаммад Гасанага оглу
Джуранли Эльхан Фируддин оглу
Довлетов Дедекиши Бабакиши оглу
Дурсунова Мирвари Мурад гызы
Адилов Намиг Назим оглу
Ахмедов Садыг Рашид оглу
Ахмедзаде Сахиб Гурбат оглу
Алиев Ханлар Аллахверди оглу
Аскеров Этибар Исман оглу
Азимов Балага Гюлага оглу
Азизов Рустам Гусейн оглу
Гаджиев Эльшан Гаджибаба оглу
Гумбатова Бриллиант Арастун гызы
Гусейнов Эхтибар Аллахверди оглу
Гусейнов Исмаил Чилингир оглу
Иманова Сахар Иман гызы
Исрафилов Эльдар Бабасан оглу
Гафаров Мурсал Сафар оглу
Мамедов Арзу Папыр оглу
Мамедов Ахлиман Шахаббас оглу
Мамедов Аршад Хангулу оглу
Мамедов Мамед Владимир оглу
Мамедов Русиф Мухаммадали оглу
Наджафов Сейран Бурхан оглу
Насиров Зафар Новруз оглу
Новрузов Ильгар Аскер оглу
Новрузов Гулу Новрузали оглу
Рагимов Зульфугар Анвар оглу
Салманов Мазахир Хасай оглу
Ширинов Эхтибар Бахман оглу
Яхъяев Джафар Гафар оглу
Заядов Аладдин Гусейнага оглу
медалью "Терегги":
Аллахвердиев Рафиг Байрам оглу
Бекиров Фаиг Камал оглу
Алиев Мютавил Садраддин оглу
Алиев Намиг Исрафил оглу
Асадов Ага Зияд оглу
Фикретзаде Фирдовси Фикрет оглу
Гасанов Хатам Хасан оглу
Гасанов Рахил Гурбан оглу
Гусейнов Мухаммад Сафияр оглу
Гусейнов Вугар Масим оглу
Хатиби Масуд Махмуд оглу
Исаев Ниямат Иса оглу
Керимов Гусейн Ибрагим оглу
Гулиев Яшар Гаджи оглу
Мамедов Шахмар Мамед оглу
Рустамов Бейбала Нариман оглу
Сулейманов Аббас Гурбан оглу
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