https://news.day.az/officialchronicle/1398388.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Центра поддержки детей и семей в Исмаиллы - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Центра поддержки детей и семей в Исмаиллы - ФОТО
1 ноября в городе Исмаиллы состоялось открытие нового здания Центра поддержки детей и семей.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.
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