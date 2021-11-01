https://news.day.az/officialchronicle/1398442.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в Молодежном парке в Шамахинском районе
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в Молодежном парке в Шамахинском районе
1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в Молодежном парке в Шамахинском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре