Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в Молодежном парке в Шамахинском районе

1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в Молодежном парке в Шамахинском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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