Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в Шамахы с родителями шехида Самира Качаева

1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с родителями шехида Самира Качаева во время ознакомления с работами, проделанными в Молодежном парке в Шамахы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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