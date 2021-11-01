https://news.day.az/officialchronicle/1398451.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в Шамахы с родителями шехида Самира Качаева
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в Шамахы с родителями шехида Самира Качаева
1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с родителями шехида Самира Качаева во время ознакомления с работами, проделанными в Молодежном парке в Шамахы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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