https://news.day.az/officialchronicle/1398452.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Шамахинского центра по выращиванию винограда - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Шамахинского центра по выращиванию винограда - ФОТО
1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Шамахинского центра по выращиванию винограда.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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