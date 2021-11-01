Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Шамахинского центра по выращиванию винограда

1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Шамахинского центра по выращиванию винограда.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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