https://news.day.az/officialchronicle/1398456.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания средней школы в селе Чархан Шамахинского района - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания средней школы в селе Чархан Шамахинского района - ФОТО
1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания средней школы имени академика Гейдара Гусейнова в селе Чархан Шамахинского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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