Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с жителями поселка Лагидж

1 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Исмаиллы посетили поселок Лагидж.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и первая леди прогулялись по поселку и побеседовали с жителями.

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