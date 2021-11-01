https://news.day.az/officialchronicle/1398462.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с жителями поселка Лагидж - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с жителями поселка Лагидж - ВИДЕО
1 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Исмаиллы посетили поселок Лагидж.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и первая леди прогулялись по поселку и побеседовали с жителями.
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