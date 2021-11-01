Президенту Ильхаму Алиеву подарили священный Коран в мечети Бадоюн в Лагидже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Исмаиллы посетили поселок Лагидж.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства и Первая леди ознакомились с ремонтно-восстановительными работами в мечети Бадоюн в Лагидже.

Затем Президенту Ильхам Алиеву был подарен священный Коран.

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