Жители Лагиджа подарили Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой басгалский келагаи - ВИДЕО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Исмаиллы посетили поселок Лагидж.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава государства и Первая леди прогулялись по поселку и побеседовали с жителями.
Жители Лагиджа подарили Первой леди Мехрибан Алиевой басгалский келагаи.
Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.
Жительница: Здравствуйте, добро пожаловать. Добро пожаловать, Мехрибан ханым. Как Ваши дела?
Президент Ильхам Алиев: Спасибо, а как ваши?
Жительница: Благодаря Вам мы живем прекрасно. Очень рады тому, что Вы вернули наши земли. Над нами Аллах, а здесь - Вы. Мы очень любим Вас.
Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.
Первая леди Мехрибан Алиева: Большое спасибо.
Жительница: Примите наш подарок, это басгальский келагаи.
Первая леди Мехрибан Алиева: Спасибо, большое спасибо.
Президент Ильхам Алиев: Знаете, в Басгале тоже идет работа.
Жительница: Да, на нашей стороне открывается новая дорога. Мы гордимся Вами.
Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Басгал, как и Лагидж, будет полон туристов.
Жительница: Иншаллах. Большое спасибо, да будет Аллах доволен Вами. У нас уже много туристов.
Президент Ильхам Алиев: Многие приезжают и по Шамахинской дороге.
Жительница: Да, это новая дорога.
Первая леди Мехрибан Алиева: Туристы приезжают?
Жительница: Туристов много, их много по субботам и воскресеньям, но в будни не очень.
Другая жительница: Освобождение Вами Карабаха очень обрадовало нас.
Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.
Жительница: Спасибо, да хранит Вас Аллах.
Президент Ильхам Алиев: Спасибо.
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