Жители Лагиджа подарили Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой басгалский келагаи

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Исмаиллы посетили поселок Лагидж.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства и Первая леди прогулялись по поселку и побеседовали с жителями.

Жители Лагиджа подарили Первой леди Мехрибан Алиевой басгалский келагаи.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Жительница: Здравствуйте, добро пожаловать. Добро пожаловать, Мехрибан ханым. Как Ваши дела?

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, а как ваши?

Жительница: Благодаря Вам мы живем прекрасно. Очень рады тому, что Вы вернули наши земли. Над нами Аллах, а здесь - Вы. Мы очень любим Вас.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Первая леди Мехрибан Алиева: Большое спасибо.

Жительница: Примите наш подарок, это басгальский келагаи.

Первая леди Мехрибан Алиева: Спасибо, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Знаете, в Басгале тоже идет работа.

Жительница: Да, на нашей стороне открывается новая дорога. Мы гордимся Вами.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Басгал, как и Лагидж, будет полон туристов.

Жительница: Иншаллах. Большое спасибо, да будет Аллах доволен Вами. У нас уже много туристов.

Президент Ильхам Алиев: Многие приезжают и по Шамахинской дороге.

Жительница: Да, это новая дорога.

Первая леди Мехрибан Алиева: Туристы приезжают?

Жительница: Туристов много, их много по субботам и воскресеньям, но в будни не очень.

Другая жительница: Освобождение Вами Карабаха очень обрадовало нас.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Жительница: Спасибо, да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.