https://news.day.az/officialchronicle/1398473.html Президент Ильхам Алиев забил гол на открытии Шамахинского городского стадиона - ФОТО - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев забил гол на открытии Шамахинского городского стадиона - ФОТО - ВИДЕО
1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Шамахинского городского стадиона.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства забил гол на открытии Шамахинского городского стадиона.
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