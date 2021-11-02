Президент Ильхам Алиев забил гол на открытии Шамахинского городского стадиона

1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Шамахинского городского стадиона.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства забил гол на открытии Шамахинского городского стадиона.

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