Президент Ильхам Алиев выcтупил с инициативой об объявлении амнистии по случаю 8 ноября – Дня Победы

Учитывая исключительное значение 8 ноября - Дня Победы для азербайджанского народа и продолжая традиции гуманизма, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил с инициативой об объявлении амнистии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, предполагается, что эта амнистия станет самой масштабной по числу лиц и охвату уголовной ответственности и исправительных учреждений.

В связи с первой годовщиной исторической Победы в Отечественной войне ожидается, что этот акт об амнистии, направленный в Милли Меджлис архитектором этой Победы - Президентом Азербайджанской Республики, коснется, в целом, более 16 тысяч человек. Из них более 3 тысяч граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, будут освобождены, также предусматривается, что до 3 тысяч человек будут освобождены от неотбытой части наказания.

Согласно проекту акта об амнистии, лица, принимавшие участие в Отечественной войне и в других боевых операциях, проведенных во имя защиты суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, а также близкие родственники лиц, погибших во время этой войны и боевых операций, а также лица, награжденные орденами и медалями Азербайджанской Республики, близкие родственники лиц, ставших инвалидами или погибших в результате военных провокаций против гражданского населения во время Отечественной войны будут освобождены от уголовной ответственности.

Наряду с этим, лица, совершившие преступление по неосторожности либо умышленное преступление, не представляющее большой общественной опасности, лица с неотбытой частью наказания менее 6 месяцев, совершивших менее тяжкое преступление или впервые совершивших тяжкое преступление, лица, отбывающие наказание в исправительных учреждениях пунктового типа, до конца срока наказания которых остается менее 1 года, будут освобождены от неотбытой части наказания.

Кроме того, предусмотрено освобождение от наказания лиц, осужденных за преступления, не связанные со штрафом, общественными делами, исправительными делами, ограничениями по военной службе, ограничением свободы, содержанием в воинской части дисциплинарного характера и др.

На основе акта об амнистии ожидается освобождение от наказания лиц, освобожденных от основной и дополнительной части наказания, не совершивших преступления, представляющие большой общественной опасности или совершивших менее тяжкое преступление.