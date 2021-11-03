Члены правления и учредители Общества дружбы Египет-Азербайджан поздравили Президента Ильхама Алиева

Члены правления и учредители Общества дружбы Египет-Азербайджан - проф. др. Али Джума - председатель Комитета по делам религии и вакуфов парламента Арабской Республики Египет; проф. др. Усама аль-Абд - заместитель председателя Комитета; Аль-Сейед Махмуд аль-Шариф - председатель Профсоюза сеидов в арабском и исламском мире, бывший первый заместитель председателя парламента Египта; др. Имам Багдади - генеральный директор Министерства высшего образования Арабской Республики Египет, советник Товхид Мухаммад - адвокат; посол Юсиф аль-Шаргави - бывший посол Арабской Республики Египет в Азербайджанской Республике; проф. Адиль Дервиш - профессор Гелванского университета Египта; др. Усама Абдуррахман - профессор университета; др. Мона Зидан - профессор университета; генерал Мидхат Джамал - руководитель проекта "Ибн ас-Сабиль" в Египетском фонде аль-Хейир; Ахмед Абду Тарабек - журналист и исследователь по вопросам Средней Азии и Кавказа; Мустафа Хиджази - генеральный директор компании Orange, инженер; др. Сеймур Насиров - председатель Правления Общества дружбы Египет-Азербайджан, председатель азербайджанской диаспоры в Египте направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство,

Нам очень приятно с чувством большой гордости передать Вам самые сердечные поздравления по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Эта победа вернула Азербайджану его признанную на международном уровне территорию. Уверены, что она внесет большой вклад в развитие, процветание страны и восстановление региона.

Общество дружбы Египет-Азербайджан прилагает максимум усилий для укрепления связей и развития сотрудничества между народами Египта и Азербайджана в различных сферах.

Ваше превосходительство, желаем, чтобы братская Азербайджанская Республика под Вашим мудрым и решительным руководством постоянно жила в условиях независимости и благополучия.

Примите наши самые искренние пожелания и приветствия".