https://news.day.az/officialchronicle/1399434.html Президент Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский Форум предоставит возможность обсудить неотложные вопросы
Президент Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский Форум предоставит возможность обсудить неотложные вопросы
Глобальный Бакинский Форум предоставит возможность обсудить неотложные вопросы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии VIII Глобального Бакинского Форума "Мир после COVID-19".
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