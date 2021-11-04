Президент Ильхам Алиев: Полное разрушение освобожденных территорий – проявление варварства

9 ноября Армения подписала акт о капитуляции и война закончилась. Кроме того, был представлен график ухода с других оккупированных территорий. Азербайджанский народ отметит эту историческую Победу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии VIII Глобального Бакинского Форума "Мир после COVID-19".

Подчеркнув, что освобожденные территории разрушены до основания, глава государства констатировал, что Армения разрушила даже все исторические здания, 65 из 67 мечетей, сравняла с землей все общественные здания. Это, по сути, является проявлением варварства и вандализма.