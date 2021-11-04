https://news.day.az/officialchronicle/1399534.html Президент Ильхам Алиев: Мы готовы начать мирные переговоры и подписать мирный договор с Арменией
Президент Ильхам Алиев: Мы готовы начать мирные переговоры и подписать мирный договор с Арменией
Мы готовы начать мирные переговоры и подписать мирный договор с Арменией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии VIII Глобального Бакинского Форума "Мир после COVID-19".
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