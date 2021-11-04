Кямран Иманов награжден орденом «За службу Отечеству»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 ноября подписал распоряжение о награждении Кямрана Султан оглу Иманова орденом "За службу Отечеству" 1-й степени за продолжительную плодотворную деятельность на государственной службе, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.