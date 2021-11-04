https://news.day.az/officialchronicle/1399561.html Кямран Иманов награжден орденом «За службу Отечеству» - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Кямран Иманов награжден орденом «За службу Отечеству» - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 ноября подписал распоряжение о награждении Кямрана Султан оглу Иманова орденом "За службу Отечеству" 1-й степени за продолжительную плодотворную деятельность на государственной службе, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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