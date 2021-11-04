Президент Ильхам Алиев принял экс-главу Украины Виктора Ющенко

4 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего Президента Украины Виктора Ющенко.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече была подчеркнута важность проведения на высоком уровне VIII Глобального Бакинского форума под названием "Мир после COVID-19". Участие большого количества авторитетных гостей в этом вновь организованном мероприятии в Баку, несмотря на пандемию, было оценено как проявление интереса к Форуму и нашей стране.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено осуществление плодотворного сотрудничества между участниками мероприятия.