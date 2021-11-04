https://news.day.az/officialchronicle/1399697.html Маиру Алекперову предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана - Распоряжение
Маиру Алекперову предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 ноября подписал распоряжение о предоставлении персональной президентской пенсии Маиру Манаф оглу Алекперову.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, персональная пенсия Президента Азербайджана предоставляется Маиру Манаф оглу Алекперову за заслуги в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в Азербайджане.
Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре