Маиру Алекперову предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 ноября подписал распоряжение о предоставлении персональной президентской пенсии Маиру Манаф оглу Алекперову.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, персональная пенсия Президента Азербайджана предоставляется Маиру Манаф оглу Алекперову за заслуги в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в Азербайджане.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.