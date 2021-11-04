Президент Ильхам Алиев: Мы одна из стран, которые говорят о «прививочном национализме» и несправедливом распространении вакцин во всем мире

На глобальном уровне мы одна из стран, которые говорят о "прививочном национализме" и несправедливом распределении вакцин.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

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