https://news.day.az/officialchronicle/1399820.html Президент Ильхам Алиев: По нашей инициативе создана база данных по лечению COVID-19
Президент Ильхам Алиев: По нашей инициативе создана база данных по лечению COVID-19
По нашей инициативе создана база данных по лечению COVID-19.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".
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