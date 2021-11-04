https://news.day.az/officialchronicle/1399822.html Президент Ильхам Алиев: Если бы Азербайджан сам не восстановил свою территориальную целостность, то резолюции Совета безопасности ООН оставались бы на бумаге еще 27 лет
Президент Ильхам Алиев: Если бы Азербайджан сам не восстановил свою территориальную целостность, то резолюции Совета безопасности ООН оставались бы на бумаге еще 27 лет
Если бы Азербайджан сам не восстановил свою территориальную целостность, то резолюции Совета безопасности ООН оставались бы на бумаге еще 27 лет.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".
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