Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы переживаем постконфликтный период. Мы направили Армении ряд предложений

Сегодня мы переживаем постконфликтный период. Мы направили Армении ряд предложений, давайте начнем работать над мирным соглашением, так как намерены говорить не о войне, а о мире, о будущем. К сожалению, это предложение все еще остается без ответа.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

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