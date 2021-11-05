https://news.day.az/officialchronicle/1400262.html Президент Ильхам Алиев наградил посмертно группу военнослужащих, ставших шехидами - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев наградил посмертно группу военнослужащих, ставших шехидами - Распоряжение
5 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении посмертно военнослужащих ВС Азербайджана, ставших шехидами во время боевых операций за восстановление территориальной целостности Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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