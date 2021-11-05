https://news.day.az/officialchronicle/1400293.html Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
5 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США по Южному Кавказу, региональным конфликтам и Южной Европе Эрику Олсон.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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