Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США

5 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США по Южному Кавказу, региональным конфликтам и Южной Европе Эрику Олсон.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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