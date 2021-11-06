Генеральный секретарь ПА ОЧЭС поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Асаф Гаджиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с Днем Победы Азербайджанской Республики.

Вторая Карабахская война завершилась славной Победой Азербайджанской армии. В результате этой Победы была восстановлена территориальная целостность нашей страны, наш народ обрел уверенность. Историческая Победа стала возможной в результате Вашей многолетней борьбы за территориальную целостность Азербайджана, дипломатической деятельности и армейского строительства.

В настоящее время перед Карабахским регионом стоят масштабные восстановительные дела. Строительство и ввод в эксплуатацию за короткие сроки Физулинского международного аэропорта показали, что восстановительные работы, проводимые под Вашим руководством, идут очень быстрыми темпами, Карабахский регион, являющийся неотъемлемой частью нашей страны, превращается в красивейший уголок мира, духовную столицу нашей республики.

Уважаемый господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, больших успехов в делах", - говорится в письме.