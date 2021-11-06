Президент Ильхам Алиев поздравил короля Камбоджи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление королю Камбоджи Нородому Сиамони по случаю Национального праздника - Дня Независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Независимости.

Верю, что двусторонние отношения между нашими странами и впредь будут развиваться в русле дружбы, наши связи в рамках международных институтов, в частности Движения неприсоединения, расширятся.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Камбоджи - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.