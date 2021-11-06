Олжас Сулейменов поздравил Президента Ильхама Алиева

Народный писатель Казахстана, видный поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с 8 ноября - Днем Победы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

Искренне рад поздравить Вас с праздником Победы - 8 Ноября!

В этот день друзья Азербайджана приветствуют народ, силой восстановивший территориальную целостность своей Родины в ее естественных границах. Восьмое ноября стало самым ярким, общенародным праздником в новейшей истории страны. Многим бывшим республикам СССР независимость досталась с серьезными проблемами, а некоторым - с неразрешимыми. Вам как Главнокомандующему удалось блестяще справиться с главной проблемой Азербайджана. Эта победа поможет и новым поколениям армянского народа избавляться от давно устаревших, опасных фобий, чтобы жить с соседями в общей атмосфере сотрудничества и осознанной взаимозависимости.

От всего сердца желаю Азербайджану мира и процветания!

Сыну великого Гейдара Алиева, его семье - крепкого здоровья, долгих счастливых лет!", - говорится в поздравлении.